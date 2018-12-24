選情詭譎多變 民進黨支持蘇澤峰選嘉市副議長

2018-12-24 12:13

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市議會正、副議長之爭詭譎多變，民進黨團繼日前決定議長人選支持「台灣隊」議員莊豐安，選舉前夕，今天上午決議副議長人選支持「台灣隊」議員蘇澤峰；知情人士指出，選後「台灣隊」傳出兩組人馬角逐正、副議長，民進黨團「明文」通過支持蘇澤峰是為阻絕成員與蕭家班結盟之路，在合縱連橫下提高「莊蘇配」勝算。

據了解，嘉市小英之友會顧問團總團長、無黨籍議員莊豐安原搭配「台灣隊」資深議員蔡榮豐挑戰正、副議長，但同屬「台灣隊」無黨籍議員陳姿妏、蘇澤峰的「陳蘇配」也有意爭取正、副議長，傳獲蕭家班支持，台灣隊因而被「裂解」。

在民進黨有力人士運籌下，擠下「台灣隊」副議長規劃人選蔡榮豐，蘇澤峰重回「台灣隊」陣營，蘇是小英之友會顧問團團員、兄長蘇俊豪為現任雲林縣民進黨籍副議長，獲民進黨嘉市黨團成員黃大祐、黃露慧、蔡文旭、王美惠聯署支持競逐副議長。

嘉市議會下屆23席議員，國民黨5席、民進黨4席、台聯黨1席、無黨籍13席，其中，蕭家班嫡系加親近的議員估計5至8席，國民黨則採開放投票；台灣隊因有成員「出走」結盟蕭家班，莊豐安陣營為拿下議長寶座，釋出副議長可以合作的空間，爭取到蘇澤峰重回陣營，後續影響多大？可否成功達陣？明日投票見真章。

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