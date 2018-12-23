港媒專訪強調「反台獨」？ 林昶佐重申「一貫立場」

2018-12-23 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕閃靈樂團原定今（23）日在香港演出，卻因香港入境處遲遲未發放工作證取消。香港媒體《香港01》昨晚刊出專訪閃靈主唱、立委林昶佐的文章，但文中強調「香港01一貫立場是反台獨」。林昶佐今天在臉書轉發這篇專訪，不忘重申他的「一貫立場是支持台獨」。

香港歌手何韻詩旗下的Goomusic舉辦「我們正在音樂節」原邀請閃靈樂團今（23）赴香港演出，卻因遲遲等不到香港工作證，表演被迫取消。

港媒《香港01》昨晚刊出這篇林昶佐專訪，文中談及，林昶佐當選立委後申請至香港看演唱會遭拒，並提到林昶佐的音樂及政治理念。該文章也特意強調「編者按：香港01一貫的立場是反台獨」。

對此，林昶佐今天在臉書表示，先前接受專訪時，分享做音樂和政治的心路歷程、還有他所喜歡的香港，林昶佐更說「香港是香港人的，大家一起加油！有朝一日我們香港見！」他並打趣在臉書貼文末寫道「專訪內文『編者按』很神奇，本粉專也編者按好了：本粉絲專頁一貫立場是支持台獨」。

林昶佐「林昶佐 Freddy Lim」臉書粉專貼文：

《香港01》昨刊出林昶佐專訪，文末加註「編者按：香港01一貫立場是反台獨」。（圖擷取自「林昶佐 Freddy Lim」臉書）

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