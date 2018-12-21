普悠瑪翻車擴大懲處 追究3歷任台鐵局長 鹿潔身記大過

2018-12-21 16:58

〔記者李欣芳／台北報導〕台鐵普悠瑪翻車事故造成重大死傷，行政院今天下午4時召開記者會公布調查報告並提出改進建議，交通部代理部長王國材根據行政院的調查，對外宣布涉及的督導主管的責任追究問題，建議交通部層級的懲處名單向上追究到3位歷任台鐵局長周永暉、范植谷與鹿潔身，其中發生事故時期時任台鐵局局長的鹿潔身責任最大，建議記大過一支。

副局長以下懲處17人

另外，台鐵局也宣布建議懲處名單為副局長、處長、副處長、科長、段長、主任等相關督導主管共17人，依其情節輕重，最高記一大過調職處分，至於司機員等其他10人，這部分不在這波懲處名單中，將待司法調查完成再檢討其行政責任。

上述建議懲處名單，將待28日召開交通部考懲會等相關會議做最後決定。

王國材說，3位歷任台鐵局長，建議記大過到小過的處分。被詢及3位局長誰的責任最大，王國材說，是事故發生時的局長鹿潔身。

行政院今天下午4時舉行「1021鐵路事故行政調查小組」記者會，這項記者會由政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）主持，調查小組召集人、政務委員吳澤成、交通部代理部長王國材等人出席。

根據行政院調查小組11月26日公布初步調查結果指出，導致列車出軌的間接原因，包含ATP系統被隔離、主風泵異常、ATP遠端監視功能未連線，以及司機員於列車行進中，同時持續通聯嘗試排除列車異狀，進入新馬站彎道前未依規定減速等。

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