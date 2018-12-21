廢促轉條例闖關失敗 賴士葆：那就每週來演

2018-12-21 14:44

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委賴士葆提案「廢止促進轉型正義條例案」，原本在程序委員會排入今日院會議程，但民進黨、時代力量黨團提出異議、退回程序委員會；賴士葆對此表示，那就每週來上演這齣戲碼，「我們尊重」。

賴士葆指出，促進轉型正義委員會已經變成過街老鼠、人人喊打，還要霸王硬上弓，促轉會條文並未授權行政院長指派人選，現任代理主委楊翠是違法代理，一定要全面改組，不然就廢掉，不需要浪費這一億多元。

賴士葆說，促轉會一點功能都沒有，只會鬥爭，綠營要退就退，尊重，之後就每個禮拜上演這齣戲碼，「我們繼續送、他們繼續擋」。

立法院國民黨團總召江啟臣表示，黨團不預設立場、未反對轉型正義，但促轉會至今沒有建立起社會公信力，沒達到還原真相、弭平傷痕等目標，反而花錢做很多社會覺得不急迫的事。

江啟臣說，多位黨籍立委認為，在沒有正式的正副主委情況下，這個機關是否能正常運作、非法代理主委是否具代表性都是個疑問，部分執政黨立委也可能有類似想法，希望他們不要包庇，共同回應民意。

國民黨立委李彥秀說，如果行政院不將促轉會人事全面改組、不打算將主委、副主委的人事任用同意權送進立院審查，促轉會的預算應該很難通過。

立法院國民黨團今天召開黨團大會，討論明年度預算審查原則，黨團書記長曾銘宗指出，明年度預算將近院會討論，必須態度一致，尤其要杯葛、全部凍結「促進轉型正義委員會」預算，另中選會主任委員特支費將全部刪除，國務機要費編列3000萬元，但過去一年已斷交5個國家，黨團強烈主張凍結三分之一。

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