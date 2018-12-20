馬英九「自問未答」是否再選總統 現場記者一致：沒有聽懂！

2018-12-20 11:41

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天發表由他口述、前總統府副秘書長蕭旭岑著作的「八年執政回憶錄」新書，在接受媒體提問時，對於大家關心他日前對於是否參選總統「要再想一想」，馬英九再度以閃躲的方式回應，所謂要想一想的是兩岸、能源等「政策」問題，希望未來不管誰來執政，「尤其如果國民黨執政的話，能夠變成國民黨的政策，這才是我最關心的。」

馬英九在一開始致詞時，自己主動提及出版這本回億錄，會讓外界關心他是否參選總統，卻又「自問未答」，因此在媒體提問階段，有記者詢問他日前稱「要再想一想」是什麼意思。

馬英九先是回應記者，「我剛剛已經講了，以為你已經聽懂」，現場記者一致回應「沒有聽懂」，馬英九才接著說，日前有記者問他參選總統的事，他說要再想一想，是指要再想一些「政策」，就在大家仍一頭霧水時，馬英九接著又說，「現在不是說那一個政黨拿到權力，你拿到權力你要幹嘛，你要怎麼面對台灣這些危機，這個才是我關心的」，他還對提問記者補上一句，「你現在懂了喔﹗」

馬英九還說，「我現在都在考慮這些問題，到處演講、座談，主要原因就是希望在這些問題上台灣能得到更多共識，不管誰來執政，尤其如果國民黨執政的話，能夠變成國民黨的政策，這才是我最關心的。」

此外，針對九合一選舉期間提出的「新三不」，馬英九表示，「那是學者講的」，並強調自己過去講的是「不統、不獨、不武」，現在他說的是「不排斥統一」、「不支持台獨」、「不使用武力」，過去總統任內他說「不統」，是指自己不會與對岸談統一問題，如今說「不排斥統一」，則是根據中華民國憲法增修條文規定「為因應國家統一前之需要」。

他進一步解釋，不排斥（統一）是有可能，但要有適當的條件與時機，所謂的條件就是手段必須和平，過程必須民主，至於時機就是台灣人民都能接受，這對台灣最大的好處就是基本上能維持現狀，當全民同意可以談統時，如果又談不成統一，就再回到現狀，對未來的「適應」會有更大的彈性。

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