「全台最美鎮民代表」 吸睛吸票創苗栗紀錄

2018-12-17 18:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕選戰落幕，新秀輩出，尤其「高顏質」當選人動向更備受網友關注；其中被封為「全台最美代表」的苗栗縣竹南鎮第二選區鎮民代表陳怡樺，初試啼聲就一舉拿下5000多票，幾乎足以當選縣議員，也創下苗栗地方自治史上，鄉鎮市民代表選舉的最高得票紀錄。

37歲的陳怡樺已是2個孩子的媽，此次投入選戰，在市區掛出大型看板時，超高顏質、氣質出眾很快就引發網友熱烈討論，更有人要求收藏選舉看板，她也挾帶著網路高人氣，勤走基層、追垃圾車逐戶拜票，提出的婦幼政見也獲青睞，一舉拿下破紀錄的5000多票成績。

陳怡樺父親陳冠興曾任3屆竹南鎮農會總幹事，4年前曾挑戰鎮長寶座失利，其母也曾當選3屆竹南鎮民代表，家族政治實力雄厚，地方人脈廣，但面對同選區皆是久經沙場的老將，陳怡樺參戰也步步為營，不敢大意。

陳怡樺表示，身為人母對婦幼議題更加關注，此外也希望將家鄉代表性的景點龍鳳漁港賦予新風貌，未來擬向公所提議打造成文創觀光漁港。她也感謝眾人支持，上任後將全力以赴，拿出成績不負選民所託，並證明自己不是空有美貌，絕對以實際表現回饋鄉親。

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