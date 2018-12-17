馬英九出回憶錄 律師：將向法院請求更正「不真實」內容

2018-12-17 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九出版「八年執政回憶錄」，馬稱出回憶錄是對歷史負責，凡是他曾犯的錯會「誠心檢討、誠懇道歉」。針對回憶錄內容，大中聯合法律事務所律師林憲同致函給前總統馬英九，表示將向法院請訴請求更正「不真實」及「不妥當」的回憶錄內容，並要求總統依照國家體制，對不當作為進行必要的糾正。

林憲同致函給馬英九、總統府、台北地院、國民黨等單位。他提到，總統就任應依憲法第48條「向全國人民宣誓」遵守憲法，且總統卸任仍享有元首禮遇和薪俸待遇，因此組統應依我國憲政體制，對全國人民履行卸任後的「不作為義務」，例如應該遵守忠實義務，不得利用出版回憶錄虛構任職工作事項。

他提到，馬英九的「馬王政爭洩密案」已遭檢方提起公訴，「三中案特別背信罪」也在台北地院審理中，馬利用出版回憶錄，在法院外替自己做出法律辯護，並對我國司法批評，但兩件案件仍在審理程序，用脫離法制方法在法庭外為自己辯護，已構成悖逆宣誓效忠憲法本旨。

林憲同表示，將向馬請求停止出版回憶錄，另向法院請訴請求更正「不真實」及「不妥當」的回憶錄內容，並要求總統依照國家體制，對不當作為進行必要的糾正與防制。他也批評，馬自稱回憶錄意在誠心檢討、誠懇道歉，但作為卻悖逆憲政體制與違逆刑訴法制，並認為馬所謂的檢討與道歉，只是「空言」而已。

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