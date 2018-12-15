年輕人買不起房 蔡英文誓言：一定為人民解決住的問題

2018-12-15 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（15）日出席建築師頒獎典禮，致詞提到台灣高房價現象時強調，「為人民解決問題，是政府一定貫徹到底的工作」，現在也已成立「國家住都中心」負責推動社會住宅與都更，誓言要替人民解決居住問題。

綜合媒體報導，蔡英文今日出席第47屆建築師節慶祝大會暨頒獎典禮，蔡英文先感謝建築師們的付出，讓建築不僅只是大家生活的空間，更是國家文化的象徵，也感謝在場建築師不僅展現優異的建築長才，更在參與公共事務上不遺餘力，提升台灣的居住品質。

接著蔡英文也提到台灣近年來房價高漲、以及人民面臨的居住問題。蔡英文強調，「台灣從來沒有政府啟動這麼大規模的社會住宅興辦政策」，她指出，過去2年政府積極推動社會住宅，包括老舊建築重建申請已破100件，也修改了住宅法，推動包租代管，並盤點所有可用的土地資源與地方政府合作。

蔡英文也表示，政府推動居住政策的決心從沒動搖，更誓言「政府努力不會打折扣，為人民解決問題，是政府一定貫徹到底的工作」。最後蔡英文也祝所有在場建築師「建築師節快樂」，同時希望他們在建立「21世紀台灣居住新文化」的關鍵時刻不要缺席。

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