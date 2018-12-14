不當縣太爺以後...邱鏡淳：會比現在還精彩

2018-12-14 22:08

［記者黃美珠／竹縣報導］「新竹縣長邱鏡淳」再過不到半個月就將成為「志工邱鏡淳」！近日開始打包、準備縣政移交工作的他，面對新的人生下一階段沒有傷感或戀棧，反而生氣勃勃說「我卸任會比現在還精彩！」因為他已打定主意要做環保、藝文志工，用循環經濟的文創概念發揚客家文化，讓客家精神在世界發光。

邱鏡淳說，他的父親邱泉華當年在新竹縣市還沒分家，而閩南族群相對強勢的年代，打破客家人不可能當新竹縣議長的說法，成為當年大新竹縣時代第1個客家議長！且於後來催生了現在新竹市立棒球場和十八尖山的自行車賽場，這讓他相當引以為傲。他了解父親的成功靠的是「敬人者人恆敬之」，加上一點甘草人物般平易近人的性格，才跨越了族群的界線，獲得廣泛支持。

很多人認為邱鏡淳霸氣，他說這是擔任22年民意代表體悟的展現，因為為民喉舌就該仗義執言，否則社會最底層的聲音不會被聽到、正義不會被伸張。

也正因這個特質，他敢借新債還舊債，9年替縣府還掉100多億，連蓋7所中小學，還有辦法爭取到75億前瞻預算下鄉；並讓被鐵皮「關」了1、20年的台大、台科大校地變成了現在的樣貌，不僅幫在地想精進的上班族就近平添優質進修管道，也讓大新竹多了1間服務口碑不錯的醫院。

2任9年的縣長，他也用前述心情執政，追求在依法行政下能盡量簡政便民。所以開全國先河，整合了戶政、地政、稅捐、監理、瓦斯公司、台電、自來水共7個單位，開辦「7合1」便民服務。等於鄉親如有變更姓名、地址等基本資料，只要在戶政填寫申請書，相關資料就會一併被轉報到前述其他單位更新。

初任縣長時的邱鏡淳，收到的賀禮中有1對用回收電腦主機板所做的錦鯉，造型優美、很有質感，沒想到卻是資源回收再利用的文創展現。

這深深影響著邱鏡淳的施政方向，無論是做基礎工程、處理垃圾問題，或推動文創等各種產業的發展、甚至是舉辦慶祝活動，他都力挺朝循環經濟的面向去努力，也才會有把五峰清泉1號吊橋報廢老鋼索變成「蛹生」大型地景藝術的創舉。

因此卸任後他要去當環保、藝文志工，把任內前述經驗，或是走訪國內外、接觸過的相關訊息與知識，結合客家文化統統回饋、分享出去。

這9年，他最大的遺憾就是因土地取得問題，未能成功效法父親，也在新竹縣新闢棒球場，提供縣內棒運更好的發展。

此外，他相中要用來照顧全縣勞工的「勞工休閒溫泉育樂中心」因管理權等無法突破；有助紓解未來竹北生醫園區到竹科交通的下一世代運具～新能源空鐵列車也沒能及時在他任內有譜，這些都是他掛心的。

不過，他相信江山代有才人出，現在就是期待且祝福接任的縣長楊文科未來能在他既有的基礎上更上層樓，讓新竹縣更加脫胎換骨。

邱鏡淳施政勇於挑戰眾所週知，而這份勇氣有時帶有點「好奇寶寶」的傻氣，例如他曾想利用新竹的「風」發展垂直風洞極限運動，也曾試圖搶搭全球的熱氣球熱，一探各種創新地方發展的可能性，但經過評估發現不妥，他也會立刻壯士斷腕收手，展現果決的一面。

將卸任了，邱鏡淳說內心只有「感謝」2字，他謝謝父親當年的提攜和教誨，謝謝這9年新竹縣鄉親、議會、以及縣府團隊給他的支持、成就了他。

對於自己能不負「父」望成為所愛家鄉的領航者，邱鏡淳現在最想做的就是自己，維持一貫的霸氣，華麗轉身，下台一鞠躬。

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