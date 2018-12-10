江丙坤辭世 海基會沉痛哀悼

2018-12-10 20:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕海基會前董事長江丙坤今離世，享壽86歲。江丙坤任內兩岸舉行8次會談、簽署18項協議；海基會晚間對此表達深切哀悼，感念他為海基會的付出與貢獻。

海基會前董事長江丙坤於12月8日晚間因主動脈剝離昏迷，緊急就醫，今天晚間7時安詳辭世。

海基會發布新聞稿，對此表達深切哀悼。海基會表示，江丙坤前董事長在兩岸關係發展過程中扮演重要角色，同仁對他的辭世深感不捨，更感念他為海基會的付出與貢獻。

海基會董事長張小月深感哀悼表示，江前董事長在兩岸關係中扮演關鍵角色，海基會成功執行政府交付的任務，江前董事長對海基會有很大貢獻。

海基會表示，在海基會同仁的心中，江前董事長是位慈祥的長輩，不僅在工作上總是不吝給於提攜，也非常關心同仁的身體健康與家庭生活。對於江前董事長的不幸遽逝，海基會全體同仁都感到悲痛及不捨。海基會並將與家屬保持聯繫，配合家屬意願，協助處理後續相關事宜。

海基會指出，江前董事長於2010年規畫暨動土興建海基會大樓現址，給予同仁安定的辦公環境，提供洽公民眾良好的環境與服務品質。為興建海基會大樓，江前董事長多方募款，最後未動用一分一毫政府預算，在短短14個月即完工落成，現在成為大直新地標，也讓同仁深感懷念。

江炳坤於2008年5月26日就任海基會董事長，後旋即於6月前往北京與大陸海協會展開協商。在任4年餘期間，兩岸兩會共舉行了8次會談、簽署18項協議。在交流方面，兩岸兩會組團交流互訪47團、接待大陸及國際訪賓逾千團。服務方面，海基會協助人身安全與經貿糾紛案件總計超過萬件、文書查驗證超過84萬件、法律及陸配諮詢服務更是超過百萬件。

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