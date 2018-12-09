撤銷罪名》藍若芸憶父：因國民黨屠殺百姓 那一代知識份子才投共

促轉會今舉行「第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，受難者家屬代表藍芸若（左一）致詞表示，那一代知識份子因看到國民黨殘暴屠殺無辜百姓，因而投向共產黨，父親是因基隆中學光明報事件被槍決（記者陳鈺馥攝）

2018-12-09 13:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今（9）日在白色恐怖景美紀念園區舉行「第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，公告撤銷1505名政治受難者有罪罪名，受難者家屬代表藍芸若致詞表示，那一代知識份子因看到國民黨殘暴的屠殺無辜百姓，因而投向共產黨，父親因基隆中學光明報事件被槍決。

促轉會調查，藍芸若的父親藍明谷在1951年因涉基隆市工委鍾浩東等案，在馬場町刑場被國民黨政府槍下；藍芸若談及，在68年前，她的父親藍明谷因基隆中學光明報事件被槍決，媽媽因「知匪不報」送至綠島監禁，那時哥哥3歲、自己才1歲。

藍芸若提及，小時候媽媽和家中長輩絕口不提父親遭遇，有一天小學同學告訴她父親是匪諜才被槍決，「自己聽到感到既震驚又羞愧」，因為國民黨大力宣導下，共產黨就是萬惡共匪，大家是要殺豬拔毛，父親居然是這樣壞人，回家後不敢向媽媽講，這秘密一直藏在自己內心深處。

藍芸若談及，國民黨在台灣犯下的罪行，她一直都不知道，直到讀大學時才得知台灣曾遭遇二二八慘案、白色恐怖，當年在兩大報偏頗報導下，自己以前徹底被洗腦，跟著那些報導批評黨外人士是暴民，老是讓台灣不安寧，到44歲為止一直活在父親是匪諜的陰影中。

藍芸若指出，她直到文史工作者來訪問媽媽，才了解那一代知識份子因為看到國民黨殘暴的屠殺無辜百姓，因而投向共產黨，希望共產黨來拯救台灣，父親藍明谷在光明報上批判蔣介石、更批判國民黨貪腐，在32歲英年受難。

藍芸若強調，從那時候起，自己意識形態起了180度轉變，但也不認同父親當年為了共產黨理想而犧牲，「因為台灣是生養我們的母親，我對依賴、吸取台灣資源的人，卻去擁抱在國際間處處打壓台灣、分化台灣的中國，我非常不以為然！」

她指出，要感謝總統蔡英文排除萬難成立促轉會，讓家屬對轉型正義又燃起希望，更感謝促轉會在發生「東廠風波」後，在風雨飄搖之際，在短短2個月內又完成了1505件有罪判決撤銷，雖然受難前輩來不及看見撤銷名單，但對家屬及倖存受難者而言是很大安慰。

另一名泰雅族政治受難者邱致明表示，他岳父高澤照在228事件中被槍斃，事後自己也受牽連被關，這是很大雙重打擊，非常感謝為他們平反。促轉會表示，邱致明是新竹尖石鄉那羅部落原住民，在1963年被捕，國民黨政權以「預備以非法之方法顛覆政府」為由判處5年刑期。邱被捕前是尖石鄉錦屏國校教師，1968年出獄後無法復職，變成以煤礦、建築工人打零工渡日。

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