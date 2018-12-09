促轉會為5人平反冤罪 楊翠談撤銷罪名4大意義

副總統陳建仁今天（9日）出席「平復司法不法之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式暨2018世界人權日紀念活動」。（記者黃耀徵攝）

2018-12-09 12:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為平復司法不公，行政院促轉會今（9）日在白色恐怖景美紀念園區舉行「第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，公告撤銷1505位白恐受難者有罪罪名，促轉會代理主委楊翠致詞表示，在威權統治時期，軍事機關、情治單位在執行偵訊或審判過程中，當時認為是合法，現在看起來是不正當，且不正義的。

楊翠提及，第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式有4大重要意義，這次撤銷名單有27位原住民，儀式主題會以原住民為主題，要藉此彰顯這段歷史複雜性及多樣性，將受害概念擴展到家屬面向上，這樣才更符合當時的歷史橫向。

楊翠指出，第二是用泰雅族Sbalay儀式，這儀式是要追求真相，在追求真相中尋求和解，不是透過一次道歉或一次協商，而是不斷、細膩地對話及溝通，來達成今天主題「反省記憶」訴求，因為有反省記憶才能重新前行，進而達到社會和解、相互信任。

楊翠表示，本次1505位公告撤銷名單中，有5位政治受難者以前未曾受過補償或賠償，是促轉會成立後依促轉條例賦予職權，開過非常多次會議後，決定這5位應被撤銷刑事有罪判決，這是非常有意義的事。

根據促轉會公告，5位政治受難者分別為羅財寶、崔乃彬、黃添才、曾木根、藍春盛；楊翠也談及，這些案例可檢討在威權統治時期，軍事機關、情治單位在執行偵訊或審判過程中，「當時認為是合法，現在看起來是不正當，並且是不正義的行為，通過這樣審理過程重新去討論」。

楊翠強調，促轉會把審理的決定書公布給社會大眾，讓民眾了解這樣的審理是否合適，促轉會也認為這樣有助於開啟社會對民主憲政秩序，要如何多方向討論；最後在公布決定書同時，促轉會也會訴說要撤銷有罪判決的理由，將不法審判過程的審判者、呈核者用附表方式和名單，向社會大眾公布。

楊翠說，公布意義在於藉由決定書的內容，可以去參照過去那些審判做了哪些判決，幫助釐清加害體制是如何建立的，對於未來在做責任追究，會開啟社會非常多討論，促轉會將藉此讓社會大眾討論，未來也會非常堅定執行促轉條例，及台灣社會交付給促轉會的責任。

據促轉會所完成調查，崔乃彬等5人撤銷有罪判決的要旨有，崔乃彬前已因他案在保安司令部位於綠島的新生訓導處執行中，又因1953年2、3月間在寢室將「反動字條」交給高木榮閱讀，並教育以「韓戰越戰是民族解放戰爭是正確的」及中共「新婚姻法」，被保安司令部以「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」判處死刑。

曾木根於1946年底由李媽兜吸收參加共產黨，並擔任支部書記，負責發展組織，計畫破壞鐵路機車；藍春盛經曾木根吸收加入共產黨，在某次會議中，由李媽兜指定擔任組訓組長，受曾木根領導。兩人均被保安司令部以「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」判處死刑。

在羅財寶部分，羅的堂弟羅天賀曾徵詢他是否有意加入共產黨，羅財寶雖拒絕，但因認識羅天賀的同黨同志而未密告，被保安司令部以「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」判處死刑。

促轉會提及，黃添才則因1946年12月經李媽兜介紹加入共產黨，並擔任支部書記，1949年4月又代李媽兜向他人募集活動經費，以及先後吸收新人加入共產黨，被保安司令部以「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」判處死刑。

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