陳其邁8日高雄駁二咖啡會 粉絲盼台中、台北也辦

陳其邁今晚公布喝咖啡時間地點，前100名送杯套與貼紙等小禮物。（記者王榮祥翻攝）

2018-12-05 22:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕前立委陳其邁今晚透過臉書直播、公布咖啡會時間與地點，星期六下午3點，在駁二倉庫B10 In our time，除邀請投票日晚上部分粉絲，也開放臉書報名，前100位好朋友更可獲贈神秘小禮物，歡迎大家週六來喝咖啡、聊聊高雄的好。

陳其邁還透露，當天會規劃來自藍色狂想的演出，他自己也在積極練一首歌，如果練得起來，當天就會獻唱，請大家拭目以待。

陳其邁今晚9點與陳小米一起現身，除公布週六咖啡會時間、地點外，也分享這幾天走訪各地謝票、拜訪支持者的情形。

陳其邁說，很多支持者投票日後，心情都不太好，他接到消息後，就安排逐一造訪，結果到場後，常變成支持者安慰他，大家在一起聊天、很愉快，這就是高雄的人情味。

陳其邁臉書直播吸引破萬臉友觀賞，許多人留言加油，有人一直關注陳小米（陳家的貓），有人則希望陳其邁也能到台中、台北喝咖啡。

臉書小編公布喝咖啡報名表單網址。名額不限，報名前100名會有神秘小禮物、前1000名有限量貼紙，現場參加的好朋友們都有機會獲得驚喜小禮物喔！

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