政黨法施行1週年 內政部：40個政黨辦理解散

2018-12-05 11:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日公布，「政黨法」施行1週年來，已有8個政黨依法完成法人登記，包含在「政黨法」立法前已完成法人登記的國民黨、民進黨，另有40個政黨因為財務困窘、黨員流失、已無運作、未來無實際投入政治活動規劃等因素，都已辦理解散。

內政部表示，按「政黨法」規定，過去依「人民團體法」成立的政黨應於明年12月7日前檢視修正章程，並辦理法人登記。

內政部呼籲，目前已有8個政黨完成法人登記，尚未辦理法人登記的政黨，應儘速召開黨員大會或黨員代表大會修正章程，及辦理法人登記，以免未來被廢止備案。

內政部表示，政黨成立的目的，就是透過推薦候選人參加公職人員選舉，來參與政治。為使政黨符合成立目的，並維持正常運作。

去年施行的「政黨法」在第27條規定，政黨連續4年未召開黨員大會或黨員代表大會，經主管機關限期召開仍不召開，或連續4年未依法推薦候選人參加公職選舉，或備案後1年內未完成法人登記者，將廢止其備案。

內政部統計，今年九合一選舉，在現有294個政黨中，有48個政黨推薦候選人參選，其中16個政黨所推薦的候選人當選。

此外，為輔導政黨依法運作，內政部在「政黨法」公布施行後，即著手辦理政黨清查作業，逐一進行電話聯繫，請各政黨務依期限申報財產及財務狀況決算書表、召開會議檢視修正章程，並辦理法人登記。

截至目前為止，尚有91個政黨無法取得聯繫，內政部特別呼籲，這些仍然失聯的政黨應儘速主動與內政部聯繫，以免未來被廢止備案。

在財務申報部分，內政部指出，去年應辦理財務申報的政黨有301個，截至今年11月12日，完成申報的政黨有169個，其中合格者117個，不合格待補正者52個，未申報者132個。

內政部強調，對於經限期申報或補正，卻仍未辦理財務申報的政黨，可處100萬元以上、500萬元以下罰鍰。但考量政黨法甫實施，為使各政黨有充分時間適應，經政黨審議會決議，辦理財務補申報期限至明年1月15日，各政黨應儘速辦理申報，以免受罰。

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