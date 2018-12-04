盤點22個地方正副議長選舉 國民黨發豪語：可望拿下19個

2018-12-04 19:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨在這次九合一選舉拿下15塊執政地盤，為了爭取各直轄市、縣市議會的主導力量，積極布局各地議長、副議長選舉，根據黨內初步盤點，全國22個地方議會議長選舉，可望拿下19個，超過執政縣市數目，這也將是2000年之後，藍營在地方議長、副議長選舉成績相對高的水位。

國民黨組發會主委李哲華說，國民黨除了議員當選席次過議會半數的桃園市、基隆市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、金門縣及連江縣等10個直轄市、縣市篤定拿下議長、副議長寶座，其他席次數剛好半數的新北市、澎湖縣、高雄市以及未過半數的台北市、台中市、雲林縣、宜蘭縣、新竹市、屏東縣等9個直轄市、縣市，都可望在其他政黨或無黨籍議員的合作幫忙下直取正、副議長，或由國民黨議員與其他政黨、無黨籍議員搭檔競選正、副議長。

李哲華指出，國民黨確定不可能搶奪議長、副議長選舉的地方，只有嘉義縣、嘉義市與台南市等3個。

其中比較特別的是嘉義市，雖然4年前嘉議市議長是由國民黨籍議員蕭淑麗當選，但當時是因為有「蕭家班」的支持，這次選舉國民黨與「蕭家班」不再合作，加上當選的國民黨籍議員只有5席，因此確定與議長選舉無緣，黨中央決定開放議員自主投票。

國民黨中央今天約詢直轄市、縣市黨部主委，瞭解各地有意爭取正、副議長選舉人選。李哲華說，黨中央強調嚴格要求正、副議長選舉必須端正選風，不能辜負外界對國民黨期待，若有賄選、暴力或其他不法即撤銷提名並黨紀議處。

李哲華指出，國民黨這次正、副議長選舉很有機會結合理念相同的其他黨籍與無黨籍議員，贏得19個正、副議長選舉，在藍色執政地區有助於府會和諧，為地方創造最大的利益，在非藍色執政地區透過掌握議會主導權，可以扮演稱職的監督角色。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/