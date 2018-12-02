公投耗時亂象多 許智傑：應再修公投法

2018-12-02 20:35

〔記者謝君臨／台北報導〕九合一大選及全國性公民投票雖已落幕，但過程中亂象紛呈，引發民怨，其中包括投票、開票同時進行等，為釐清是否影響民眾投票意願及公平選舉，監察院已立案展開調查；民進黨立委許智傑則建議，應修改公投法，但公投門檻不變。

許智傑表示，本次選舉中選會的確處理得很不好；首先，投票當天下午4點後，產生邊投票、邊開票的情況，有些選民的投票行為會受到影響；再者，幾乎所有投票所都大排長龍，趕時間以及無法久站的老弱民眾，很多乾脆放棄投票。

針對選舉亂象，許智傑認為，必須修改公投法以改進相關執行細節，例如10個公投議題只要用一張選票即可，但公投門檻不動。

監察院近日接獲許多民眾反映，中選會辦理投票，行政作業涉有違失，造成民眾困擾及不便，包括圈票處及票匭設置不足、作業緩慢、冗長，選務人員應變不足，排隊動線紊亂，民眾排隊久候造成身體不適，對於行動不便民眾未有便民措施，且陪同投票條件不一，還延長數小時才完成全部投票。

此外，投票程序複雜，公投案件數多且內容相似度高，提案文字語意不明，閱讀產生困擾，拖延投票時間；民眾於下午4時法定投票時間進入票所，未能找到正確排隊路線，導致被拒絕投票，因而發生爭執；投票尚未結束，部分已結束投票的投票所已進行開票，於媒體播送開票過程，導致選舉失去公平性。

雖然中選會主委陳英鈐為表示負責，已向行政院長賴清德請辭獲准，但監委張武修、楊芳玲認為仍有進一步調查的必要，已就中選會作業有無違失，以及是否影響選舉公正立案調查，以回應民眾對於政府公正選舉的信任。

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