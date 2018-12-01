盧秀燕談小內閣「別用傳統思維」 網友酸：改用顏家思維

2018-12-01 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長當選人盧秀燕昨公布首位小內閣人事名單，由前立委顏清標之女、議員顏莉敏的助理吳皇昇擔任新聞局長，被網友質疑是選後派系酬庸分贓，還酸顏家班大老顏清標「顏市長」，更有學者擔憂，「台中的分贓型政治恐將復辟」。盧秀燕對此回應，「別再用傳統舊的政治思維看事情，批判的人自己要進步」。有網友則酸說，「要改用顏家思維」。

東海大學政治系教授沈有忠昨天表示，盧秀燕在這次選戰勝出，成功整合紅黑派系是一個重要關鍵，但對於盧的市府小內閣布局則感到失望，擔心台中又要受到派系的影響，「好的建設中斷，分贓型的政治形態回來！」

針對被質疑「派系分贓政治形態回來」的說法，盧秀燕今天受訪回應，這次市長選舉台中市民已經超出過去傳統派的思考與行為，盼批判她小內閣人事的朋友，「要能跟隨時代腳步進步，不要再用傳統舊的政治思維來看這件事情，批判的人自己要進步，也要超越傳統政治，也要往前看。」

相關新聞被轉貼到PTT後，引起許多網友熱議，紛紛留言酸「不要用傳統思維 要改用顏家思維」、「心中無黨，只有紅黑派」、「在台中就是要配合標哥」、「顏家當幕府就好了 不用出來選」、「還沒上任就開始崩壞，KMT果真沒救了」。

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