顏清標女兒助理將任中市新聞局長 網友喊：顏市長好！

2018-11-30 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長當選人盧秀燕今（30日）公布第一位小內閣人事名單，由她競選總部發言人吳皇昇擔任新聞局長；據瞭解，吳皇昇算是顏家班人馬，曾擔任前立委顏清標女兒、中市議員顏莉敏的助理，因此這項人事命令一公布就引起網友熱議，笑稱「顏市長好！」、「不愧是顏選新聞局長」。

34歲的台中市新科新聞局長吳皇昇，原為市議員顏莉敏的助理，在顏莉敏市議會質詢過程中，發揮了助理的功能，讓顏莉敏即使是首次擔任市議員，也表現相當優秀；盧陣營表示，「吳皇昇年輕，但他心智很成熟，他資淺，但他能力不簡單，他令人放心，他更有真心」，另外吳皇昇年僅34歲，也符合盧秀燕先前曾說要延攬青年入閣的承諾。

吳皇昇將任台中市新聞局長的新聞被轉貼到PTT，引起許多網友熱議他的來歷，紛紛留言，「高譚市回來了，金錢豹歡迎你！路標又要紅了」、「顏市長千秋萬世」、「 現在到底誰在當市長???」、「顏家的年輕人 真是人才濟濟」、「新台中就從顏家人開始 顏家慶記市」、「顏市長上任，姓盧的站後面一點好嗎，擋到鏡頭了」。

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