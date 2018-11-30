觀察盧秀燕台中市府小內閣 學者：分贓型政治恐復辟

2018-11-30 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長當選人盧秀燕今公布首位小內閣人事名單，由她競選總部發言人、前立委顏清標之女議員顏莉敏的助理吳皇昇擔任新聞局長；盧秀燕這次能當選和成功整合紅、黑兩大派系有關，她選後第一時間拜會感謝紅派張清照、黑派顏莉敏時，更稱這兩人是未來的正、副議長。對此，有學者擔憂表示，台中的分贓型政治恐將復辟。

盧秀燕今公布總部發言人吳皇昇擔任新聞局長，對於其他的人事，她表示，其他人事陸續已有著落，會陸續公布，會適才適所，沒有任何人馬及藍、綠考量，也沒有任何壓力，要讓台中市成為年輕人喜愛、相信的城市。

據《蘋果日報》報導，東海大學政治系教授沈有忠表示，盧秀燕在這次選戰勝出，成功整合紅黑派系是一個重要關鍵，但對於盧的市府小內閣布局則感到失望，擔心台中又要受到派系的影響，「好的建設中斷，分贓型的政治形態回來！」

沈有忠指出，盧秀燕喊說要重用年輕人，但人選確是派系裡的年輕人，而不是一般與派系、政黨無關的年輕人；他直言，派系裡的年輕一輩有可能不受家族政治的影響嗎？台中市府的人事案讓人擔心會重回10多年前，「重要建設、人事安排彼此分贓、利益交換的情況」。

報導指出，外傳紅派前立委楊瓊瓔是副市長熱門人選，而顏清標的女兒、議員顏莉敏更在當選當天，就透露想參選副議長，盧秀燕日前拜訪顏家時，更顏莉敏肩膀表示，「未來還要拜託年輕『副議長』多多牽成、多多牽成。放心我不會被她質詢到，不會被她罵到，因為我們都會配合。」

對此，沈有忠質疑，盧秀燕稱要重用女性與年輕人，但卻找顏莉敏當副議長、瓊瓔當副市長，這些人事案如果成真，根本是讓想改變、期待被重用的年輕人失望；他感嘆的說，這2人都是國民黨的派系，難道經過10多年了，國民黨沒有一個無派系包袱的年輕人才嗎？

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