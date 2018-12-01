《拜請保生大帝》歌詞涉及政治？生祥樂隊被中國下架

「生祥樂隊」昨在臉書粉絲團公告，「拜請保生大帝」因歌詞涉及政治，被中國騰訊音樂通知違反平台法規與協議約定，需做下架處理。（取自「生祥樂隊」臉書）

2018-12-01 11:15

去年奪下金曲獎評審團獎

〔記者林政平／台北報導〕曾多次獲金曲、金音獎肯定的「生祥樂隊」，以美濃客家農民之子林生祥為核心，歌曲多關心農工、環境議題，「生祥樂隊」昨在臉書粉絲團貼出一張來自中國騰訊音樂的公告，指他們的歌曲《拜請保生大帝》因歌詞涉及政治相關內容文字，違反平台法規與協議約定，需做下架處理。

MV向「反五輕運動」致敬

《拜請保生大帝》收錄在生祥樂隊去年奪下金曲獎評審團獎的專輯《圍庄》，結合嗩吶、鼓、電月琴等輕快伴奏旋律，MV則向參與高雄「反五輕運動」的已故戰將李玉坤致敬，李在3年前的12月因腦中風倒下，醫護連夜急救無效後辭世。

專輯《圍庄》製作是透過群眾募資出版，林生祥去年在金曲獎領獎時，表示要將榮耀歸給2555名支持者，當時他感性的說：「環境運動路迢迢，我們一起努力。」

對於遭下架，生祥樂隊經紀人Thomas昨表示，「大家都知道原因，中國跟台灣不一樣，尊重他們的決定」，並透露林生祥本人知道此事，但沒想對此發表意見。而不少網友看到公告後，也打趣留言表示，「中國認證神曲」、「中國越禁，我們越愛」。

《拜請保生大帝》歌詞：

搭棚西門外，圍廠個把月；

庄內無人閒，新聞報激烈。

大暑轉立秋，志願輪三梯；

天公試我庄，颱風去又來。

警察纏蒼蠅，夜鬼跟便衣；

黑道發酒癲，包商唆是非。

蒼茫籲心聲，前途好抑壞？

神農有應公，企筊連六次。

拜請－－拜請－－

拜請保生恩主公，真人下凡保萬民，

公德醫世行正法，移山倒海應不平。

今有中油煉油廠，汚天染地四十年，

日本走後國民黨，擴增石化招人怨。

四廟聯合一整體，基金支應貳百萬；

本庄後生做前鋒，大專青年義救難。

奈何政府強壓迫，異象連連庄人驚；

拜請老祖賜聖筊，全庄共志反五輕。

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