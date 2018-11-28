龍規燕不隨！盧秀燕暫緩山手線 大巨蛋改在14期重劃區蓋

針對巨蛋與山手線，盧秀燕今天拜票時說，大巨蛋「調整回原先規劃的地方」，山手線不是「優先要處理的市政建設」。（記者張瑞楨翻攝）

2018-11-28 18:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕龍規燕不隨？台中市長林佳龍任內重要交通建設「山手線」，雖已獲得中央的核定，但盧秀燕不願繼續執行，她的態度是「目前我不會做」，她強調，這並非她優先要處理的市政建設，包括捷運、巨蛋等，才是優先項目，如此也更符合台中市發展與市民期待，至於巨蛋的規劃與執行，她說，現任市府是規劃於崇德路與松竹路口，她會調整成原先規劃的第14期重劃區。

攸關未來台中市交通網絡發展的「山手線」，是林佳龍任內最重要的建設與政見之一，不過，甫當選台中市長的盧秀燕卻認為，這不是她應先要處理的市政建設，她昨天受訪時說，對「山手線」態度是「目前我不會做」，她認為「山手線」名稱時髦，卻不符經濟效，今天（28日）於南區拜票時，她對自己暫時不會進行「山手線」的態度，有一番解釋。

盧秀燕說，「山手線」上環的成本經濟效益必須要考慮，台中市的狀況與日本山手線的情況並不一樣，不論是人口數、運量、通勤時間、建置成本等等，都必須要通盤考量，「這不會是我優先要處理的市政建設」，她認為，例如捷運綠線、捷運藍線、橘線等興建，以及公車服務品質、巨蛋建設、會展經貿中心的建置等，這些項目才更符合台中市的發展和市民的期待。

至於台中巨蛋，議題從十多年前的胡志強時代一直吵到現在，前後3任市長胡志強、林佳龍與盧秀燕都支持巨蛋，卻對巨蛋地點意見不一，預定地從胡志強時代就不斷改變，從文心路巨蛋預定地變換到水湳經貿園區，台中縣市合併之後，再更換到14期重劃區，林佳龍任內又改到崇德路與松竹路口，市議員陳淑華說，兩年前就戲稱「一顆蛋一直滾一直滾」。

對於巨蛋議題，盧秀燕今天說，會調整回原先規劃的第14期重劃所在地，現任市府（林佳龍任內）原本是把巨蛋放在崇德路與松竹路口上，她認為現狀已有延宕，未來也會衍生交通瓶頸問題，且當地民意多有反彈，因此，她會調整回原先規劃的地方，才能做好相關公共設施的配套，加快期程速度讓巨蛋更完善。

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