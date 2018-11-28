藍委批東京博物館借展未寫故宮 綠委手機馬上查發現...

立委余宛如說，柯志恩還在質詢時，她拿起手機直接搜尋東京國立博物館，發現官方網路頁面上就有「國立故宮博物院」字樣。（取自東京國立博物館網站）

2018-11-28 16:52

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨立委柯志恩今天質詢故宮博物院拿國寶借給東京博物館展覽，東京博物館相關海報上卻連故宮字樣都沒有，對此，故宮博物院院長陳其南說「不可能」。民進黨立委余宛如稍後質詢時則說，她用手機直接搜尋東京國立博物館查詢，發現官方網路頁面上就有「國立故宮博物院」字樣，不知道柯志恩的圖片從何而來？她也要求故宮應該要迅速澄清假消息。

余宛如說，一早看見國民黨柯志恩委員拿著一張故宮收藏的顏真卿真跡在東京國立博物館展出的網路圖片，痛批故宮拿國寶去東京國立博物館展，卻連「國立」故宮博物院的名字都沒有，認為故宮矮化國格。

余宛如說，柯委員還在質詢時，她拿起手機直接搜尋東京國立博物館，發現官方網路頁面上就有「國立故宮博物院」字樣。她不知道柯委員的網路圖片從哪裡來的，但看起來並不是來自東京博物館的官網，而是來自香港的一個網站 ，誰知道是不是網站登記在香港，所以圖片上關於台灣的訊息都要刪除呢？

余宛如說，看到柯委員拿著不知來源是否是官方的網路圖片，質疑故宮的做法，根本是製造假訊息、蒙蔽真相。因此，她只好用掉自己一半質詢時間，拿出官網的頁面以正視聽，並且要求故宮立即回應。不要再讓在野黨製造不實的訊息，造成人民對政府的信任不斷流失。

對於故宮慢半拍，余宛如也忍不住重話說，謠言澄清太慢，跟不上網路時代，「你們講官話不是講人話！眼睛不好的網民根本不會看你們長篇大論！」故宮的文創一向很棒，拜託多利用數位方式澄清，不要讓流言流傳數個月，「任何誤傳，你立刻要澄清！」

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