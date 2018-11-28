「記得公投題目的舉手！」 鄭文燦轟中選會沒腦袋

桃園市長鄭文燦叫記得公投題目的人舉手，現場沒人舉手。（記者陳昀攝）

2018-11-28 10:15

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天主持選後第一場市政會議，由於這次桃園市長選舉是全國最晚開票結束，鄭文燦表示，流程確實需要檢討，尤其公投、一般選舉應該分開，忍不住罵「中選會真的沒腦袋」，又說「很多人看不懂題目，問全場「記得題目的舉手」。

鄭文燦直指這次選務工作問題出在一般選舉、公投公投查核、發選票，明明應該分開兩邊同時進行，擠在一起大塞車，過程中提醒他們也一意孤行，「這麼簡單的道理中選會都不懂，根本沒腦袋」。

他還說，公投已成常態，未來一定要和一般選舉分兩頭進行，且必須辯論，很多人都看不懂題目，還問了兩次「記得題目的舉手」，在場局處長幾乎都乾笑附和。

鄭文燦主持會議時感謝桃園市副市長王明德、民政局長湯蕙禎分別擔任桃園市選舉委員會主任委員、總幹事，但他也提及，這次桃園在晚上7點29分才完成投票，最晚的還到凌晨2點40分才開完票。

鄭文燦表示，桃園有2萬名選務人員，幾乎都因為投開票所人潮無法消化，無法中途請假投票，造成投票率比預估的低，影響候選人權益，不少市民到了現場因為排太久放棄投票，也有不少候選人因此落選。

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