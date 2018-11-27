檢討敗選 段宜康砲轟賴揆：「我們是什麼樣的執政團隊？」

民進黨立委段宜康砲轟賴揆，政府沒有讓人民滿意，導致九合一大選的慘敗。（記者黃耀徵攝）

2018-11-27 11:31

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德今至立法院，提出1021普悠瑪事故等東部交通運輸問題專案報告並列席備詢，民進黨立委段宜康砲轟賴揆，政府沒有讓人民滿意，導致九合一大選的慘敗，並批評政府沒有為違反民進黨理念的公投辯護，還一度憤怒拍桌，讓賴揆如同在台上聽訓。

段宜康質詢時穿著蔡總統2016年總統大選競選時的外套，提醒賴清德人民在2016年交付給民進黨的責任，段宜康說，民進黨沒有讓人民滿意，他在投票前，很認真執行交付給我的任務，但投票結果一方面他沒那麼意外，一方面也是驚訝，敗選不是沒有徵兆，但驚訝的是選票差距如此大。

段宜康說，民進黨告訴大家高雄市長當選人韓國瑜的支票是多麼荒唐，但民進黨有沒有回應選民要教訓的重點，坦白說令人失望，賴清德當天晚上告訴人民說要辭職，但不滿意的到底是什麼，執政團隊有沒有告訴大家我們聽到人民的不滿意了，蔡總統說改革叫不能停下腳步，但改革當然要停下腳步，盤點做過的政策，在改革過程所犯的錯誤，有真誠去面對嗎？有認真檢討嗎？

段宜康表示，是年改改過頭嗎？馬英九前總統年改政策方案比民進黨還要兇，勞基法修正，過去國民黨提案在立院沒有通過，民進黨完成，但忽略了當民進黨想要在勞資雙方取得平衡，落實競選承諾，真正受到傷害的是弱勢小企業和勞工。

段宜康批評，蔡總統說選民用更高標準檢驗，但這是錯的，選民標準是一樣的，選民的標準是就是要告訴我們，生活不好沒有前途，不只是年輕人的憤怒，如果無力解決，有沒有跟人民溝通，不敢承認自己做不到，那跟韓國瑜有什麼不同？

段宜康指出，公投案結果有些跟民進黨價值和政策是不一致的，民進黨應該在選前就盡力去說明，選後應該跟大家闡述為什麼會有這樣的政策，不能表現的心甘情願，因為那跟民進黨價值是對立的，卻不敢勇敢辯駁去宣傳。

段宜康一度怒拍桌怒嗆，行政院在性平教育公投辯論，連辯論代表都沒有派，連這個都不敢講，「我們是什麼樣的執政團隊？」賴揆應該回去想一想所承擔的責任是什麼？要利用僅有的行政院長任期，執政團對要對社會聲音有所回應。

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