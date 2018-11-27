政院秘書長卓榮泰回轟段宜康：那你出來選黨主席

2018-11-27 15:16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨九合一選戰大敗，民進黨立委段宜康今天上午劍指兼任黨主席的總統蔡英文、砲轟行政團隊，對此，行政院秘書長卓榮泰下午不滿回應，段宜康一手主導年改、同婚，「難道速度不夠快嗎？」他無法認同段宜康的言論，「這如果是黨的認同的結果，那我就請段宜康你出來選黨主席！」

段宜康今（27日）上午在立法院質詢行政院長賴清德時，怒斥賴揆和總統蔡英文選後的態度令人不滿意，政府也沒有聽到人民的心聲。

卓榮泰下午在立法院受訪表示，針對這次地方選舉結果，整個執政團隊都在深刻檢討，今天早上段宜康對賴院長的質詢，我們完全無法接受，這種似是而非的論調，不能讓他積非成是。

卓榮泰表示，「段委員真的以為，他所指出的原因就是真正的原因嗎？難道年改是因為速度不夠快嗎？段委員你一手推翻了18％利息6年歸零的計劃，改成2年，這還不夠快嗎？你一手主導執政黨團裡面同婚強力主張，讓其他意見都無法表達，你還認為行政院沒有跟你一起為同婚辯護，是導致這次結果的原因嗎？對這樣委員的發言完全無法認同！」

卓榮泰說，現在是內部團結的時候，不應該在這時候用推別人下水的方式，掩護自己，自己一點檢討都沒有，希望這樣的言論不要再被擴散，他要重申，行政院會尊重公投結果，跟立法院黨團加強溝通，也會依照公投法30條程序辦理，這是回應社會的態度，希望段宜康不要再拿過去這些讓大家覺得跟社會無法對話的因素，不檢討自已，檢討別人。

被問到回應內容是否有跟賴清德討論？卓榮泰表示，並沒有跟賴清德討論，只是難以接受這樣的質詢，特別這些話還是出自段宜康。「你一點都不檢討自己，過去如何強烈主導黨團，你今天用同樣理由指責別人，歸咎選舉結果，社會無法認同，（黨內）同志無法認同，整個黨難道會認同嗎，這如果是黨的認同的結果，那我就請段宜康你出來選黨主席！」

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