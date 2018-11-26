三義龍騰村長選舉同票168 未到者代抽中「當選」

抽籤分先抽、後抽及當選、未當選。（記者張勳騰攝）

2018-11-26 10:38

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉龍騰村長選舉，兩位女候選人吳陳貞蓉及黃秀玉兩人得票同為幸運數字「168」票，今天辦理公開抽籤，吳陳貞蓉未到場，由主持人、三義鄉公所秘書吳樹秋代抽，幸運抽中「當選」，黃秀玉也展現風度，強調一切隨緣，應該不會聲請驗票，她並恭喜對方，希望吳陳貞蓉能全心為村民服務。

三義鄉龍騰村下屆村長選舉，有50歲的吳陳貞蓉及61歲的黃秀玉登記參選，吳陳貞蓉是前村長吳聲金的妻子，她和黃秀玉都是初次參選。

龍騰村選舉人數是404票，有343人領票，兩人同獲168票，有7張廢票，投票率84.9％。

三義鄉公所今天舉行公開抽籤，苗栗縣選舉委員會人員也到場督導，惟只有黃秀玉到場抽籤，依規定是由先登記先抽籤，由秘書吳樹秋代吳陳貞蓉抽籤，結果抽到「先抽」。

進行當選籤抽籤時，代吳陳貞蓉抽籤的吳樹秋，直說很緊張，結果他手氣順，抽中「當選」，坐在台下的黃秀玉也展現風度馬上鼓掌，也隨後上台抽「未當選」那支籤，也強調「一切隨緣，應該不會再聲請驗票」。吳樹秋隨後也宣布吳陳貞蓉當選第21屆龍騰村長。

黃秀玉受訪時指出，兩人同獲168票，可說是村民給2位候選人同樣的肯定，她很高興，也恭喜對方，希望對方能全心為村民服務。

黃秀玉的先生也陪同到場抽籤，他說，一切由老天爺決定，若老天爺要妻子當村長，就全力以赴，如果沒有，他就跟辛苦一輩子的妻子，好好過退休生活。

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