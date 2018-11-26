九合一選舉民進黨敗北 BBC：學者指國民黨也沒有贏

九合一選舉民進黨敗北，但外媒刊文透露，台灣學者直指「國民黨也沒有贏」。圖為開票時國民黨台北市長參選人丁守中競選總部的支持者。（資料照）

2018-11-26 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉民進黨慘敗，原本執政的13縣市丟掉7個，僅保住桃園市、台南市、基隆市、新竹市、嘉義縣、屏東縣。不過，外媒詢問台灣學者們的意見時，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳直指國民黨也沒有贏。

據《BBC中文網》報導，張五岳表示，國民黨這次當選的部分縣市首長，能勝出的原因之一就在於他們不是典型的國民黨候選人，因此這些人並非真正代表著國民黨或國民黨的黨綱，而是以「非典型」的身分獲得民眾支持。

張五岳分析民進黨這次敗選的主要原因，在於民眾著眼在生活與經濟層面，所以蔡英文政府推動的非核家園、一例一休等等，都很難得到民心。

淡大中國大陸研究所助理教授黃兆年則認為，選民不滿蔡政府推動改革的過程，成為了綠營敗北的原因，因為在同婚議題、勞工政策方面，執政黨一遇到了反對聲浪就會放慢腳步，使得原本的支持者感到不滿，原先的反對者也不會支持，蔡政府根本討不到好處。

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