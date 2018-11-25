法院遞狀 丁守中：要為57萬的支持爭取民主正義

2018-11-25 03:49

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長選舉難分難解，今天凌晨由台北市長候選人柯文哲以3254票險勝，國民黨候選人丁守中。而丁守中也馬上以中央選委會刻意和台北市選委會合謀，發生「一邊投票一邊開票」情形發生，而民進黨姚文智也在投票期間就宣布要開記者會敗選，讓所以選票集中到柯身上。丁守中凌晨到法院遞狀，他受訪表示，會先申請保留證據、票匭，再申請選舉無效，要為57萬的支持爭取民主正義。

丁守中說，全台灣只有北市是唯一「白綠」操作棄保的地方，整個投票出現重大違法的事實。他指，選前十天都不能做民調，當天也不能做選舉宣傳，但是卻看到全世界都不可能發生長達三個小時四十六分鐘的「一邊投票一邊開票」，而北市明明票數比新北少，卻開票開了九個小時，裡面有重大違法事實，懷疑中選會跟台北市選委會在一起放水、操作棄保。

而對於柯文哲剛剛大進場，丁守中說，現在中央選委會也不可能宣布柯文哲當選，因為還要行政驗票，根本還沒當選。他說，如果選舉過程有違法性，那也不可能有任何合法性，有任何尊嚴去做市政。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/