鄭文燦13區大獲全勝 不受訪、丟包夫人

2018-11-24 22:12

［記者陳昀／桃園報導］爭取連任的民進黨籍桃園市長鄭文燦，開票一路穩定領先，在13區大獲全勝，雖然國民黨對手晚間8點就宣布落選，但因為民進黨士氣低迷、兼任黨主席的蔡英文總統出面發表演說，市府一級首長也全員到齊，鄭文燦延後到9點30分才出面，發表完演說後立刻從後台離開且拒絕受訪，結果車急忙開走後，才發現市長夫人林俞汝還沒上車。

鄭文燦於晚間9點30分出面宣布當選，13區都過半領先、擊敗4位挑戰者，順利蟬聯桃園市長，鄭文燦說，他已致電對手陳學聖，告訴他「選舉已結束，桃園隊還是桃園隊，希望兩人都能在不同崗位合作、讓桃園更好」，他也知道，自己還有很多施政缺點，會追求更好的方案，這次沒有勝利的喜悅，他會更謙卑、更承擔，也會更認真、更打拚，這次的選舉結果，就證明了大家看到他的努力。

鄭文燦表示，這次他有許多執政同志沒有勝出，民主給我們機會，也給我們反省，每一份反省都是沉澱再出發的動力，從失敗中得到教訓，失敗時要永不放棄、成功要學習包容，希望所有夥伴互相勉勵，讓台灣的民主可以走得更好、更穩，語畢也與立委鄭寶清、蔣絜安等人互相勉勵，並隨即從後台上車離去。

這屆桃園市長依號次為工會出身的朱梅雪、國民黨陳學聖、脫離國民黨參選的楊麗環、無黨籍吳富彤及競選連任的民進黨鄭文燦，共5人登記參選，總選舉人數為173萬2591人、公投人數180萬1823人，受公投綁大選影響，桃園到晚間6點多還沒結束投票，不過鄭文燦票數一路穩定領先。

鄭文燦2009年與吳志揚競逐桃園縣長，當時以45.69%輸給吳的52.22%，落後4萬9559票，2014年他再度挑戰競選連任的吳志揚，以49萬2414票、51%的得票率翻盤，險勝吳的46萬3133、47.97%，當時票數落後的中壢、平鎮、楊梅、龍潭及復興，這次都超越國民黨的對手陳學聖。

鄭文燦擔任桃園市長以來，積極推動軌道建設，歷經機場捷運通車、綠線捷運開工及鐵路地下化定案，他推動333育兒津貼，也讓桃園人口大幅成長，4年增加16萬人，全國第一，加上他「1天當3天用」、積極走訪13個行政區，以及他的「鄭文燦模式」，超越對立、藍綠通吃，都鬆動桃園的藍營票倉。

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