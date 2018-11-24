全台最美投票所在天祥 群山環繞領選票

花蓮第105號的天祥投票所，共有152位選民需前往投票，路程最遠的民眾需奔波65公里才能到達。 （記者王峻祺翻攝）

2018-11-24 15:22

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣新秀地區共有33個投（開）票所，其中第105號投票所設在中橫公路天祥地區的天祥天主堂，海拔480公尺，是全縣最高投票所，涵括選區面積也是全國最大，今天共有152位選民將在翠綠群山環繞下領票，並投下神聖的一票，截至午前已完成53％投票率。

新城警分局表示，天祥天主堂投票所，位於天祥風景區的山腰上，一旁祥德寺的蓊鬱美景，就座落在正前方，令人賞心悅目，有全台「最美投票所」稱譽，選區面積也是全國最大。

警方表示，花蓮第105號的天祥投票所，往年均設立在天祥谷園山莊，今年則改在天主堂，所屬鄰別為秀林鄉富世村第13至19鄰間，自綠水地區向西，直至與台中交界的大禹嶺、與南投交界的合歡山莊為止，服務綠水、天祥等9區的深山散居戶，共有152位選民需前往投票，路程最遠的民眾需奔波65公里才能到達。

花蓮縣秀林鄉總面積逾1641平方公里，其中以太魯閣山區為主體的富世村，就佔地685平方公里，是全國面積最大村，甚至大於總面積271.8平方公里的台北市，位於富世村的天祥投票所，是目前花蓮縣內海拔最高一處，涵括選區面積也列居全國最大。

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