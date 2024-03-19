勇警「未居首功、冒生命危險」不予陞遷 林俊憲籲改革制度

民進黨立委林俊憲。（林俊憲國會辦公室提供）

2024/03/19 15:35

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委林俊憲今（19）日舉行記者會，呼籲警政署應全面檢討具有特殊功績警察破格陞遷的規則與標準。他表示，每年能夠符合該辦法的勇警已非常稀少，該年度掛零也很常見，但即使門檻已如此高，提報審查後的通過率卻依然只有一半，且標準不明，看得到吃不到，也嚴重影響基層員警士氣。

林俊憲指出，近期台南市和高雄市警局聯合攻堅緝捕一名毒品及槍械案件通緝犯，與歹徒發生槍戰，兩市共提報3名英勇警員，替他們申請破格陞遷，卻被警政署審議會以其中2員未符「居首功」要件、1員未符「冒生命危險」要件為由不予通過。標準究竟誰來判定？實在令人不解。

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林俊憲進一步列出數字，近10年來，全國各地方警局提報破格陞職的合計僅有20件，然而最終通過的僅有10件，他統計未通過案件原因，最多的除了未「冒生命危險」外，還有就是被認為未「居首功」。

根據「警察人員陞遷辦法」規定，有冒生命危險、捕獲重要案犯、消彌禍患的特殊功績，並居首功者，應予陞職。因此，以前三項理由不通過都還可以理解，但未「居首功」這標準實在非常奇怪。各地警局既然都已提報申請，代表他們認為這些勇警就是最有功績者，怎麼警政署卻認為他們未「居首功」？

他認為，這樣的未通過理由邏輯根本不通，也等於是變相不信任第一線地方警局的判斷。他更質疑，這根本是「霸王條款」，就算前三項要件有滿足，但警政署可以用一句未「居首功」就簡單駁回，到底標準何在？

林俊憲更指出，依照去年警政統計，全年共有105起員警用槍事件，其中45件為刑案，近年多起員警用槍反被起訴的事情，導致員警非不得已不會輕易用槍，非常緊急、危及生命的情況才會使用。

他認為，刑案用槍件數可以反映員警面臨生命危險的情況頻率，再對照每年破格陞職的申請數，個位數甚至掛零，可見現行申請機制並沒有浮濫問題，能被提報的都是非常英勇的警察，結果到了警政署，僅由幾位機關主管和所謂外部專家組成的審議會，10年只有20人申請還被刷掉一半，這機制真的合理嗎？

林俊憲說，破格陞遷就是用來表揚那些最傑出的勇警，其機制應該更具體化、透明化。他要求警政署及主掌人事的內政部人事處全面檢討審議流程，相信第一線地方警局的判斷，提報上來後應從寬認定，給予破格陞遷，這是對冒生命危險守護社會的英雄最基本的尊重。

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