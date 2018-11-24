投票踴躍 雲林多處投票所大排長龍

雲林縣候選人林佳瑜（左）今天早前往投票所投票。（記者黃淑莉攝）

2018-11-24 11:03

［記者黃淑莉／雲林報導］九合一選舉今天投票，雲林各投票所所一早大排長龍，投票所內等待投公投的人也大排長龍，平均一個人投完公職及公投約要6、7分鐘；另無黨籍雲林縣長候選人林佳瑜今天早上9點半到斗南老人會投票所投票，他說不論結果如何，都是自己走出來的路覺得很舒暢。

斗南地區各投票所一早就有許多民眾前往投票，各投票所秩序良好，民眾也配合把手機放置在票所外的放置處，因公投花費時較長，部分投票所等待公投的人大排長龍，投票進度受影響。

有選民說，公職投票很快，公投則要花點時間，從排隊到完成投票花了半個多小時；有選務人員說，公職加公投平均約需6、7分鐘。

雲林縣選委員會表示，投票時間到下午4點截止，選民只要在截止時間前排隊，依規定都可完成投票。

林佳瑜今天早上與往常一樣與友人到華山跑步，他說，原本要去爬山因擔心來不及投票，跑完步就下山準備投票，林佳瑜為開業牙醫師。

林佳瑜說，登記參選後沒印文宣、看板、旗幟，只利用空間拜訪，不論選舉結果如何，過程中認識許多人，這些都是自己走出來的路，覺得很舒暢。

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