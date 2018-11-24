潘孟安緊牽媽媽投票 不忘推薦「墾丁好天氣，投完票來玩！」

潘孟安緊牽媽媽前往投票。（記者蔡宗憲攝）

2018-11-24 10:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕民進黨屏東縣長候選人潘孟安，一早在老母親陪同下，前往住家附近投票所投票，為了祈求選戰順利，特別先到福安宮焚香祈福，9點20分完成投票後，他笑稱公投項目多，早上才緊急幫老母親惡補公投票項目，也指著故鄉藍天，要全台民眾投完票快來恆春半島旅遊。

「公投項目太多，連老媽媽沒有全數領完。」潘孟安苦笑說，前一晚開會到深夜返家時母親已經休息，只能利用出門投票的路程，大概跟母親解釋有哪些公投項目，他所有公投項目都有完成，但母親只有領取部分項目選票。

一向孝順的潘孟安，出門投票時緊牽著老母親，步行前往福安宮，沿途街坊鄰居興奮鼓勵，不少返鄉民眾紛紛上前攀談聊天，走到車城興安活動中心投票所附近，不分黨派的各陣營支持者，也高舉雙手歡迎，展現他在故鄉的超人氣。

潘孟安表示，對選情頗具信心，但整個過程仍亦步亦趨，結果則由縣民評斷，也與另兩名候選人學習到許多東西，他都謙卑接受、虛心以對，一切都是為了屏東好的方向前進。

投完票心情放鬆的潘孟安，也不忘推銷故鄉好天氣，他說，今天氣候好心情也好，選戰壓力到了一段落，看到墾丁天氣藍，對比中北部氣候陰冷，民眾結束選舉激情後，不妨到恆春半島享受暖冬的氣候。

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