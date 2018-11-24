台灣選舉很熱鬧 83年前的第一次選舉盛況是這樣…

國立台灣歷史博物館官方粉絲頁，介紹台灣人初次現代選舉的歷史。（記者劉婉君翻攝）（記者劉婉君攝）

2018-11-24 08:09

〔記者劉婉君／台南報導〕今天是投票日，而歷史上台灣人初次現代選舉，是在1935年11月22日的台灣市會及街庄協議會員選舉。

國立台灣歷史博物館今天正常開館，也透過網路介紹台灣現代選舉的歷史，鼓勵選民投票去。

台史博表示，1935年4月，台灣總督府發布台灣地方自治制度改正，官方並編製選舉取締規則辦法，地方也開辦自治訓練的講習座談會，台灣警察協會則發行《台灣地方選舉取締規則解說》說明相關的管理規則。

台史博指出，當時投票方式與規定已與現代相仿，包含政見發表、秘密投票、不可賄選等，對選舉活動的圖文宣傳也有規範。官方與地方協會並印製海報及標語，鼓勵民眾投下神聖一票。

不過，1935年11月22日舉行的投票限制很多，必須是日本帝國之臣民、25歲以上的男子、居於選舉地6個月以上並能獨立生計、6個月以來繳稅5圓以上者，才可投票，被選舉者的資格也制訂得十分嚴格。

台史博表示，該次選舉雖然是有限度的地方議會選舉，全台的投票率仍達9成以上，當時的《台灣日日新報》也有多篇投票、開票的報導。

國立台灣歷史博物館官方粉絲頁，介紹台灣人初次現代選舉的歷史。（記者劉婉君翻攝）（記者劉婉君攝）

國立台灣歷史博物館官方粉絲頁，介紹台灣人初次現代選舉的歷史。（記者劉婉君翻攝）（記者劉婉君攝）

國立台灣歷史博物館官方粉絲頁，介紹台灣人初次現代選舉的歷史。（記者劉婉君翻攝）（記者劉婉君攝）

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