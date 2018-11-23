新銳導演劉家欣、蘇奕瑄發聲 力挺傅榆講真話

2018-11-23 23:34

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕金馬獎紀錄片導演傅榆公開表態，希望台灣被國際社會視為獨立個體，遭到中國網友群起霸凌，前來日本參加「東京新銳營」（Talent Tokyo）的兩位台灣新銳導演劉家欣與蘇奕瑄，不畏懼演藝圈出現的寒蟬效應，力挺傅榆講真話。

蘇奕瑄指出，言論自由是台灣的珍貴之處，如果在金馬獎的舞台上可以講兩岸一家親，為何不能講台灣獨立個體。劉家欣表示，邀請客人來家裡做客，客人來了卻要我們換裝潢，用另一種語言去換掉我們原本在講的事，這樣並不合理。

劉家欣與蘇奕瑄獲邀參加從19日至24日舉行的「東京新銳營」。該營是由東京都、東京都歷史文化基金會等單位與柏林影展，從2010年起合辦的電影工作坊，每年招收亞洲新銳導演參加培訓、提案並進行國際交流，今年共有台灣、香港、日本、中國、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、汶萊、寮國等國15名新銳參加。

劉家欣曾在2015年以短片「凡凡」獲頒柏林國際短片影展的「觀眾票選獎」，作品多關注於當代女性議題，目前正在準備以台法合作的方式，該此片擴大為90分鐘長片。此片描述20多歲的年輕女孩「凡凡」日夜的不同面孔，白天是學生晚上則在酒廊上班。劉家欣表示，凡凡出於好奇到酒店工作，這是她的身體探索冒險。劉家欣表示，在自由開放的台灣社會裡，女性展現自己的身體和男性等外在世界的看待，仍有一定的衝突，她想藉此想探討現代女性找到自己的自由和可能性。

蘇奕瑄在上月初以「公視人生劇展─青苔」拿下第53屆金鐘獎的電視電影獎。蘇奕瑄在頒獎典禮上也曾勇敢喊出「愛家公投就是歧視的公投」，所以對於傅榆的遭遇頗能感同身受，她表示，台灣有人覺得中國市場很重要，希望維持表面和平，傅榆可能是戳破了表面上的假象。

蘇奕瑄正在籌拍第一部長片「青春並不溫柔」，英文的片名「WHO'LL STOP THE RAIN」是來自美國清水合唱團（C.C.R）的同名反越戰歌曲。故事以1994年發生的「文大美術系事件」為背景，描述2名女性學運領袖的戀情。蘇奕瑄表示，台灣很多校園青春片都像少女時代那樣「傻乎乎的」，但90年代有一批大學生積極投入社會運動，試著改造台灣。文大美術系抗爭事件中學生罷課34天以爭取創作自由，這件事鮮少為人所知，蘇奕瑄表示，這件抗爭事件在民主運動中應該被提到，但我們我們只知道野百合卻不知道這件事。

劉家欣和蘇奕瑄在東京參加新銳營期間得知傅榆的遭遇，兩人和其他國家的導演討論了好幾天，劉家欣表示，電影創作和政治是無法分開的，他們很珍惜台灣有言論自由，思想上可以自我發言權和自我意識，也因此才會有悍衛自由的言論出現。

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