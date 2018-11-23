丁守中凱道造勢猛批柯 高喊：教訓民進黨、柯文哲下台

2018-11-23 19:54

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今晚在凱達格蘭大道舉行選前之夜，「投票救台灣」造勢活動，丁守中7點鐘準時進場，支持者熱情揮舞小國旗歡迎丁守中，160公尺的通道走了約15分鐘走到台上，丁守中致詞時句句批判台北市長柯文哲，大喊，「教訓民進黨、讓柯文哲下台。」

丁守中表示，坐在這裡的大家感受都很深，因為台灣嚴重受傷了、台北嚴重受傷了，台灣會受傷，那是因為民進黨執政，在民進黨執政之下，我們看到民進黨搞意識形態，搞台獨，不發展經濟，而是拚政治鬥爭，台灣已經遍體麟傷，環保傷、經濟傷、失業傷、年改傷、空汙傷、斷交傷，太多太多傷，民生凋蔽、經濟衰退，民主蒙塵，大家感受非常非常深。

丁守中接著批評，因為台北市長柯文哲只會作秀，讓台北也受傷了，他說，因為我們選出一個無能無為，只會作秀的市長，讓台北停滯下滑，人民低薪窮忙，年輕人找不到工作，這次選舉關鍵重要，大家都要出來投票救台灣。

丁守中再批柯文哲跟民進黨合作，他說，但是，民進黨高層最近傳出，對於台北市選舉，只要丁守中沒有贏，民進黨就沒有輸，今天我們要教訓蔡英文政府，教訓民進黨，讓丁守中在台北贏；民進黨為什麼會說，因為他們的邏輯裡面，柯文哲哲跟民進黨是合作的，出了台北就是同志，要給蔡英文教訓，讓台北贏，讓丁守中贏。

丁守中說，這次的投票就是對民進黨中央執政，和對柯文哲市政無能的不信任投票，台北從過去走向繁華燦爛四小龍之首，最近這幾年台北下滑嚴重，感到心痛心急，我們年輕的時候，我們唱向前走，我們唱台北的天空，都覺得信心滿滿，明天會更好，現在年輕人唱的歌，流浪到北京，台北為什麼這樣沒落，因為我們選了無能無為整天作秀不做事的市長。

丁守中直批柯文哲，很多政見沒做跳票，內湖還在塞車，公宅跳票，年輕人失業率全台灣最高，過去四年即使我們已經劃定都市更新區域，執行率都市更新不到百分之一，因為我們選了一個無為的市長，我們要讓柯文哲下台，台北一定要贏，全台灣才會贏，中華民國要振衰起敝，台灣要止跌回升，一定要從贏回首都開始。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/