選前最後衝刺！馬英九陪掃街 盧秀燕：綠捷通車請馬胡剪綵

馬英九陪同盧秀燕車隊掃街拜票。（記者蔡淑媛攝）

2018-11-23 18:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕選前最後一天，國民黨台中市長候選人盧秀燕由前總統馬英九陪同車隊掃街拜票，回防立委選區北區、北屯區固票，她說，林佳龍要完成捷運綠線通車跳票，等她當上市長，會有信心完成，而且「吃果子拜樹頭」，會邀請核定興建與開工的馬英九與前市長胡志強來剪綵。

馬英九說，對盧秀燕深具信心，「台中要換空氣，但不換市長很難空氣好！」稱讚盧秀燕是對空污最有研究和方法的政治人物，「投她有更好的藍天！」呼籲選民為她拉票、催票，「差你一票就當選！」

盧秀燕在馬英九陪同下，車隊掃街一上午，從北區靈聖宮出發，最後到達北屯松竹寺，受到選民簇擁，入寺參香祈福，國民黨市議員候選人沈佑蓮、陳成添、賴順仁與黃健豪也全部合體造勢。

盧秀燕說，馬英九在任內投資北屯三大建設，鐵路高架化耗資370億、捷運綠線超過500億，與快速道路74線363億，由她和胡志強積極爭取，也參與捷運線線開工，她話鋒一轉，批評林佳龍接手後承諾完成通車跳票，但「沒關係，等我當上市長有信心完成通車！」

盧秀燕感謝馬英九投資台中三大建設，喊話「我們都愛你！」馬英九聽了在旁補充說，「還有機場國際化、縣市合併」，讓北屯變台中蛋黃區，反問現在政府沒有大建設？盧秀燕承諾當選一定建設北、北屯區，呼籲民眾「今天拉票、明天催票投票、監票！」

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