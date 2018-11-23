「60萬A咖站出來」台灣國籲投姚文智 守護台灣未來

2018-11-23 17:33

〔記者楊心慧／台北報導〕獨派團體台灣國今下午在台北市政府前召開記者會，希望「60萬A咖站出來」，支持台北市長候選人姚文智，讓他承擔抗中保台的使命，也希望選民公投13號同意東奧正名台灣隊。台灣國辦公室創辦人王獻極表示，選舉過程中可看到中國紅色勢力在台蔓延，因此這場選戰牽動台灣國家命運，盼選民能夠用選票守護台灣未來。

獨派定調首都之戰為「台灣價值對抗中國價值」，王獻極表示，台灣人一定要堅守台灣價值，呼籲所有漂流在外縣市的台北選民回鄉投票，將姚文智送進台北市政府，替台灣承擔抗中保台的使命。王呼籲，除九合一選舉外，民眾也要記得參加公投，13號同意東奧正名台灣隊，這樣台灣人才可以有尊嚴地走向全世界。

王獻極指出，中國勢力在台蔓延，從央視廣告吹捧親中的台北市長柯文哲、統派的高雄市長候選人韓國瑜，資金挹注台北市議員候選人張秀葉、侯漢廷等，可見其端倪，台北與高雄選戰對台灣來說相當重要，這場選戰是中國代理人與台灣人的戰爭，同時也是2020年的前哨戰，選舉結果攸關國家存亡，盼選民能夠用選票守護台灣未來。

台灣國辦公室主任陳峻涵表示，4年前被柯文哲騙，當初非常支持他，沒想到他嘴巴說一套做一套。王獻極說，4年前相信柯文哲，沒想到他後來卻和中國曖昧不清，「柯文哲批很多人，但他卻不敢批共產黨，你說這怪不怪？」

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