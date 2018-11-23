藍營稱總統來站台是恐嚇選民 陳歐珀陣營稱重視宜蘭

2018-11-23 15:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕距投票日不到24小時，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙陣營，今在選戰最後關頭，提出16項選前奧步，包含總統蔡英文多次到宜蘭站台，林陣營也稱是在恐嚇選民；但民進黨縣長候選陳歐珀陣營反酸，總統來是代表對宜蘭的重視，反觀林姿妙至今不敢回應，代表他們說的都是事實，籲林姿妙陣營不要「自導自演」。

陳歐珀陣營近日指控林姿妙家族，在蘇澳鎮白米溪上游經營益興礦業，破壞山坡地保持，林姿妙陣營今出面批評綠營此舉是抹黑「奧步」。

林姿妙陣營發言人黃琤婷指出，益興礦業申設合法，礦業局官員還強調合法，若合法的礦場，在綠營口中卻是違法「這不是抹黑，那什麼才是抹黑」。

黃琤婷表示，陳歐珀當立委7年，卻在選前7週才用嘴巴做建設，還收受礦業政治獻金、北宜直鐵跳票，這些才是事實。

林姿妙陣營還列舉16項奧步，如抹黑、移花接木、恐嚇選民、假走路工事件、假民調。另外，總統蔡英文多次到宜蘭助選，也被列入恐嚇選民的「奧步」。

黃琤婷指出，若換人做、換黨做，重大建設都沒有就是恐嚇；林陣營還羅列3月迄今負面新聞，強調都是對手陣營抹黑。

對此，陳歐珀陣營總幹事黃適超反酸，他們早強調，若有對林姿妙任何不實指控，他們就願退出選舉，但迄今林姿妙不敢回應，明顯都是事實。

至於總統助選被稱作「奧步」，黃適超也說，蔡總統來宜蘭，是為表達對宜蘭人的重視，「這樣有錯嗎？」宜蘭縣要選出有領導力的候選人，不要自導自演，把所有事情都當作「奧步」。

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