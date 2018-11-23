選前一天 徐欣瑩喊終結鄭、邱派系30年纏鬥

2018-11-23 14:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕選前衝刺分秒必爭，民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩今早現身竹北路口，向上班族道早安，緊接著車隊遊行拜票；徐欣瑩表示，這次選舉是一場關鍵戰役，懇請鄉親唯一支持，結束鄭、邱派系長達30年的纏鬥，讓新竹縣改變成真。

「懇請大家全力支持唯一女性縣長候選人徐欣瑩，新竹要改變，拜託拜託。」雖然飄著綿綿細雨，義工用大聲公呼喊，徐欣瑩在車水馬龍的路旁90度鞠躬、揮動雙手向縣民朋友請託問候，不少民眾特意停下車來跟她握手、握拳示意加油。

連兩天，徐欣瑩團隊全力搶攻竹東、竹北大票倉，除一早站路人道早安問好，也馬不停蹄地展開車隊遊行。

徐欣瑩表示，對手一直選擇用傳統的選舉方式，不斷使出栽贓抹黑的奧步，企圖影響選情，因此她與支持者在選前也必須更奮力，爭取鄉親的支持，這次新竹縣縣長的選舉，是一場至關重要的戰役，因為是唯一機會能結束鄭、邱派系長達30年的纏鬥，她相信民眾都十分期盼新竹縣能改變成真，讓下一代有更多的希望。

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