九合一選舉明登場 美聯社：中國打壓台灣成關鍵因素

九合一地方選舉將在明天登場，吸引各大外媒關注。（資料照）

2018-11-23 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕九合一地方選舉合併10案公投將在明天登場，選舉規模創下歷年之最，吸引各大國際媒體關注，《美聯社》今天刊文指出，本次選舉被視為對蔡英文總統兩岸政策的全民公投，而中國對台打壓日益激進，也將成影響關鍵。

《美聯社》引述我國淡江大學國際事務與戰略研究所前所長黃介正的分析，指本次選舉背後的意義遠較過往地方選舉來得重要，他強調，來自中國方面的影響及下屆總統選舉等眾多潛在因素，導致選情持續加溫。

《美聯社》進一步稱讚蔡英文總統上任後在中國關係方面開闢出良好的路線，一方面保持台灣實質上的獨立地位，同時避免執行更加極端的獨立作為，而這正是台灣多數人民的期望。

對此，東亞政治及選舉制度專家，美國西肯塔基大學政治系教授Timothy S. Rich表示，在這次選舉中明顯可看出，台灣民眾傾向責怪中國在國際社會不斷打壓我國的生存空間，而非歸咎於蔡英文的兩岸政策。

然而，美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）的研究員格羅斯曼（Derek Grossman）直言，中國近年持續在外交、經濟及軍事方面施壓，企圖削弱我國國民對蔡英文的支持，「若本次選舉民進黨大敗，就代表中國的戰略成功了」。

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