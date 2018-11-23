新北選前之夜藍綠板橋拚場 侯友宜：會贏得勝利

2018-11-23 11:39

〔記者陳心瑜／新北報導〕選前之夜今晚登場，藍綠新北市長候選人侯友宜、蘇貞昌將在板橋拚場，對於在板橋第一運動場登場的選前之夜將請素人助講，侯友宜說，這次選舉的主任委員就是市民，「市民最大咖」，所以選舉過程都請素人市民相挺，大家一起用小蝦米的力量對抗大鯨魚，一定會贏得勝利。

侯友宜說，自己打的是市民牌，對手打的是總統、院長大咖牌，誰會贏還不知道，交由市民選擇，「大家拭目以待吧！」

相較對手蘇貞昌常出動妻子、女兒催票，侯友宜的妻女從未露面，媒體好奇今晚家人是否會現身？侯友宜則是一貫回應，尊重家人的看法。

選戰最後一天，侯友宜表示，參選第一天就曾說，自己38年來一貫做人以正派、誠懇和感恩面對所有的事情，因此自己就是平常心面對選戰。

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