投票日前夕 警政署長坐鎮選舉治安維護工作聯合指揮所

2018-11-23 10:56

〔記者 邱俊福／台北報導〕九合一選舉與公投前夕，警政署長陳家欽今天坐鎮選舉治安維護工作聯合指揮所，並同步與各直轄市、縣市警察局首長及相關單位人員視訊，了解選票與投票後各重要機關、相關處所的安全維護工作規劃，強調選前最後關鍵階段，各地選情不同，應機動因應各項維安勤務，而保安警力隨時可支援各地警局，務必確保「投票前平安」、「投票日平順」、「投票後平穩」三大目標。

陳家欽要求各警局，對各候選人的掃街拜票、選前之夜造勢等等相關活動，需秉持嚴密部署，做到維安工作滴水不漏原則，防範各種可能的危害發生，預擬處置腹案妥適因應，而近日在網路出現各種危安或不實訊息，例如候選人人身安全危害、走路工等，企圖製造恐慌及混淆視聽，這些已構成犯罪要件，持續積極偵辦查察。

此外，這次九合一選舉，包括10個公投案一併辦理，選舉人數眾多，各投開票所依其空間規劃，動線與往年不同，如果發生選務糾紛，各投開票所警衛人員及現場事故處理小組，都會適時協助選監小組及主任管理員，並確保投開票所30 公尺內淨空，維持投票工作順暢。

陳家欽並強調，開票結束後，全國警察仍持續投入治安穩定工作，同時呼籲民眾冷靜理性面對開票結果，完成這次九合一選舉，如有任何蓄意破壞、攻擊或藉端從事暴力者，一定嚴正執法，依法嚴辦，首從一律均追究到底，決不寬貸。

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