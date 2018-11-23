蔡英文站台選前之夜 姚文智：帶來「北高雙贏」訊息

姚文智今天上午赴士林市場掃街，姚母也現身。談到蔡英文站台選前之夜，他說，是帶來「北高雙贏」訊息。（記者周彥妤攝）

2018-11-23 10:04

〔記者周彥妤／台北報導〕明天就是九合一大選投票日，身兼民進黨主席的總統蔡英文今天選前之夜將第七度為黨籍台北市長候選人姚文智站台。姚表示，日前自己考量高雄選情危急，才主張全力救高雄；若黨中央評估高雄會贏、台北加把勁也會贏，那總統會來，應當就是帶著「北高雙贏」的訊息。

姚文智今天上午赴士林市場拜票最後衝刺，姚母也現身陪同。媒體詢問，爭取連任的台北市長柯文哲、國民黨市長候選人丁守中這幾天都有來士林掃街，是否回防「固樁」？姚說，士林是他成長故鄉，有些眼鏡行、冰店，小時候還能賒帳，所以本來就安排最後來此掃街，與其他候選人無關。

談到今天選前之夜，丁守中請前總統馬英九站台，姚文智聞訊表示，丁守中連拒絕國民黨主席吳敦義的勇氣都沒有，國民黨高雄市長候選人韓國瑜敢拒絕，丁卻與對婦女口出惡言的吳站在一起，「怎麼有資格當台北市長？連韓國瑜都不如，還要選他當市長？」

談到總統今天將第七度站台相挺，姚感謝總統，並提及之前考量高雄選情危急，所以自己才說全力救高雄，自己在高雄待過10年，希望不能讓韓國瑜當選。

姚文智說，若中央盱衡整個選舉情勢，認為高雄會贏、台北加把勁就會贏，希望總統來就是帶來「北高雙贏」的訊息，自己也有信心「北高雙贏」，所以總統最後也前來站台。

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