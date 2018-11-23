蔡壁如貼文嗆「選不上」 姚文智：看出柯團隊的潰敗、緊張

對於蔡壁如貼文嗆「選不上」，姚文智說，這看出柯團隊的潰敗、緊張。（姚文智競選辦公室提供）

2018-11-23 09:50

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府顧問蔡壁如遭爆於LINE群組貼文談選情，提到「姚文智根本選不上！」「國民黨拿回台北市...2020民進黨的總統還有機會嗎？...台北市，無論如何不能被丁守中拿走」。民進黨台北市長候選人姚文智今天說，柯團隊一路一來充滿政治算計，藍綠票都想拿，支持者已經看破，又看出他的潰敗、緊張，且昨已預測今天柯陣營會有更多動作。

人權律師童文薰日前在臉書上分享台北市政府顧問蔡壁如LINE群組貼文，截圖訊息內容寫道，「姚文智根本選不上！如果國民黨拿回台北市，加上新北市，人口700萬，台中跟高雄國民黨再拿走一個，至少3都加起來1000萬人口，加上彰化、雲林，還有一些人口少的縣市，2020民進黨的總統還有機會嗎？」最後還有一句「台北市，無論如何不能被丁守中拿走。」

姚文智今天上午受訪談到是否認為蔡在操作「棄保」，他表示，一路以來，看到柯團隊充滿政治算計，前一晚與館長直播想要拿藍的票，隔一晚寫這些文章好像擔心民進黨，還相信嗎？忽藍忽綠、又藍又綠，完全沒中心信念，支持者已經看破，寫這東西沒效果，又看出他的潰敗、緊張，自己昨天已預測今天柯陣營會有更多動作。

對於昨天遭指又比錯參選號次，姚文智主動提及此事解釋，昨天比2，是最後2天，要拉兩種票，一是過去支持柯文哲的支持者，另一票是到現在還未決定或決定不投票的，希望自己的支持者可以協助拉這兩種票，如此一來，他一定會當選。

他也說，今晚市府前廣場的選前之夜活動風雨無阻，盼10萬市民站出來，也相信一定會成真，代表今晚很確定選情倒吃甘蔗、迎頭趕上，繼而取得明天選舉勝利。

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