高雄我們的家！花媽：高雄的責任 要給正確的人來擔

陳菊首次陪陳其邁同車掃街，出發前2人帶領市議員候選人捻香祈福，陳其邁呼籲市民守護高雄價值，別再霸凌、仇恨。而陳菊也在《高雄我們的家》影片中，呼籲選民支持民進黨的下一棒陳其邁！（記者黃良傑攝）

2018-11-22 23:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕總統府祕書長陳菊與民進黨高雄市長候選人陳其邁，合拍《高雄我們的家》影片，闡述近年來高雄的轉變，呼籲選民支持民進黨的下一棒陳其邁！

頂著國民黨主席吳敦義的辱罵，當陳菊在台上用堅定的語氣說：「我是台灣人的女兒！我不是大母豬。」這位12年來，帶著高雄從工業之都蛻變成「國際宜居城市」的前市長，一字一句的懇求高雄市民支持陳其邁，支持高雄繼續往前走。

陳其邁說，那一刻，他的肩頭感到那份責任的無比沉重，但心裡更飽滿著來自花媽和市民們的正面能量。這不只是一份榮耀的傳承，更是一份堅定的使命感。

過去20年，高雄走出半世紀以來的困頓和毫無方向，謝長廷用8年證明愛河可以是港都最美的風景帶，捷運不必永遠只是紙上談兵，而自來水真的可以喝，出門提山泉水不再是高雄人的日常。

緊接著的12年，花媽引領下的高雄更多了過去沒有的發展機會，亞洲新灣區、軟體園區、半導體產業，國際稱羨的衛武營、海音中心，污染的黑煙已慢慢散去，高雄正變得不一樣。

影片中強調，就像張著帆的大船，正向大海航行而去，陳其邁會在謝長廷、花媽兩位老船長傳承下，窮盡一生的努力，帶著高雄繼續航行在通往成功的航道上，「高雄值得更好！因為這是我們的家！我們深愛而不曾嫌棄彼此的家」。

影片連結

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