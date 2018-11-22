陳其邁與韓國瑜 今晚車隊掃街拜票

民進黨高雄市長候選人陳其邁，晚間在總統府祕書長陳菊陪同，在前鎮、小港區展開車隊掃街拜票，沿途受到不少支持民眾熱烈歡迎。（記者張忠義攝）

2018-11-22 22:45

〔記者張忠義／高雄報導〕民進黨與國民黨的高雄市長候選人陳其邁與韓國瑜，今天晚間都在高雄市區展開車隊掃街拜票，沿途受到不少支持民眾熱烈歡迎。

陳其邁在總統府祕書長陳菊陪同下，在前鎮、小港區展開車隊掃街拜票，沿途民眾熱情燃放鞭炮迎接，當車隊行進到草衙地區時，因有民眾施放沖天炮，卻意外造成南衙路上一戶民宅陽台起火燃燒，還好屋主即時發現撲滅，並無大礙，虛驚一場。

韓國瑜掃街行程從早到晚，馬不停蹄，晚間來到三民區，沿路上都有許多自發性民眾，騎機車跟著韓的車隊沿路掃街，所到之處，受到許多熱情韓粉，揮舞著國旗夾道歡迎。

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