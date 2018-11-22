選前48小時 楊文科正面迎戰抹黑耳語

2018-11-22 22:30

［記者黃美珠／湖口報導］選戰最後48小時，國民黨新竹縣長候選人楊文科選擇正面迎戰他任職中科時曾被彈劾一事，強力回擊外界的以訛傳訛！除在今天下午委任律師控告敵對的民國黨徐欣瑩陣營涉嫌違反選罷法散佈對他不實的指控，晚上也由該黨黨主席吳敦義到湖口造勢晚會助講時，直接對此強力消毒，強調楊文科是因「監督所屬不周」被彈劾，並非圖利廠商，楊文科的人品、操守、能力完全沒有問題！

今晚也到場的站台的前台北縣長周錫瑋還說，民進黨最擅長的就是抹黑，在場的包括黨主席吳敦義在內當年也飽受民進黨對手謝長廷的抹黑伎倆所害，但是選民的眼睛是雪亮的，他要楊文科面對抹黑「挺住」。

吳敦義說，楊文科是選舉素人，參選直到最近才逐漸成熟，但是絕對是個做事的人。

他回憶自己當行政院長時，后里農民擔心中科運作後會排擠灌溉用水，因此陳情。他把這個問題交給當時擔任中科科管局局長的楊文科，果然他不到兩個禮拜就在上游找到了另一個水源，讓供水增加，同時兼顧了農用和工業用水。

吳敦義說，楊文科就是這樣一個能夠解決問題、發現問題，而且品德操守都是第一名的人。出身竹科，又有成功的中科經驗，近年還被縣長邱鏡淳延攬進入縣府先後擔任秘書長和副縣長，同時對縣政工作也很熟練。

吳敦義還說，楊文科確實在中科任內被「糾彈」過，但不是他個人的道德有問題，是因為所屬把某個標案的評審委員名單告訴了自己的好朋友，所以這個同仁被記大過，楊文科因此監督不周而被「糾彈」，但他的品德、操守、能力、以及真誠都是無懈可擊的。

楊文科陣營直言，擔任公務人員30年的楊文科，一生堅守清廉原則，對於遭到敵對陣營借題發揮蓄意抹黑，本人和家人都輾轉難眠好幾天。

以致於楊文科本人在今晚的造勢晚會上，站在台上也不免真情流露地直接激昂說出「士可殺、不可辱」，選擇在選戰的最關鍵投票行為就要全面展開前，他正面迎戰前述坊間耳語。

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