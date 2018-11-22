盧秀燕選前之夜出奇招賺淚水？網諷：不如好好想政見！

2018-11-22 17:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕地方選舉後天投票，不少深藍臉書社團今日瘋傳高雄台中選情緊繃「1123勝選之夜，要將韓國瑜聲勢衝到最頂，盧秀燕當晚預計會以大動作號召感人淚水」，要支持者一有消息就用力轉傳。PTT網友隨即展開熱議，譏諷藍營社團見怪不怪，只會搞些爛招，不如好好想政見！

選戰倒數計時，盧秀燕前天宣布請辭立委後，她的後援會與許多深藍臉書社團，今天不約而同大量瘋傳台中高雄選情緊繃，並預告明天盧秀燕將大動作號召感人淚水。

對此，PTT網友PO文痛批，藍營社團見怪不怪，除了說韓國瑜要小心有人刺傷陳其邁再逃走，又開始宣傳盧秀燕退無可退。該網友並預測盧秀燕的招數可能有A.找老公（家人）一起哭悲情催票；B.下跪；C.親吻土地；D.找老胡cosplay。

文章貼出後，隨即引發熱烈討論。有網友說，「真的很可能會下跪」、「找五百人下跪一定很壯觀」，並說盧秀燕如果跪了就不要再起來了；也有網友猜測「剃髮啊 學韓國瑜 禿燕子」、「剃光頭cos韓國瑜吧」、「剃光頭+1」。

還有不少網友嘲諷，「哪有人感人大招還要先預告的XD」、「黑暗兵法阿」、「Kmt最愛玩這招」、「每次都那幾招，很膩耶」、「北七 都什麼時代了還靠這招」、「肯定是要出奧步了，KMT日常」、「麻煩下跪也是要向台中市民道歉吧」、「不就是一堆老招，想騙票阿」、「這傢伙真的很廢，都在搞這有的沒的XDD」。

盧秀燕受訪時表示，台中市民不會希望一位市長哽咽、哭哭啼啼，或者是下跪，我會做個好市長，我不會做這些事情。盧秀燕競選總部發言人吳皇昇也表示，這種無中生有的消息，選舉操作也是夠刻意的了。

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