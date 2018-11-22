竹縣長候選人有外勞？ 葉芳棟向縣選委會抗議「黑」他

新竹縣無黨籍2號縣長候選人葉芳棟不滿選舉公報「黑」他，今天早上帶著他的大頭照、選舉公報上門抗議、興師問罪。（記者黃美珠攝）

2018-11-22 14:04

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長候選人許多人誤以為只有3個，把無黨籍的獨立參選人、2號葉芳棟給忘掉，葉芳棟今天向縣選委會抗議，指發放的選舉公報「黑」了他，讓人誤以為有「外勞」參選新竹縣長！

葉芳棟說，因為他的大頭照在眉、眼處被印得黑成一片，他說，自己為了乾淨選舉，全縣只掛3面競選看板，其中1面還被毀損失去作用，現在連選舉公報都把他「印壞」了，他近日迭遭選民質疑「他真的是縣長候選人嗎？」、「你怎麼印得好像外勞？」讓他氣得今早登門向新竹縣選委會抗議。

縣選委會坦言，這個問題昨天就有鄉親致電反應，認為公報上葉芳棟的照片太黑了，跟本人有差距。

葉芳棟說，他4年前首次參選新竹縣長就有發現，選舉公報把他印得比其他候選人黑的問題，但沒想到這次更慘，氣得他很想告新竹縣選委會是不是意圖使他不當選！？

總幹事吳聲祺親自比對4年前的選舉公報和今年的、以及葉芳棟提供印製的大頭照。

現場人士七嘴八舌討論，認為葉芳棟的大頭照不像國民黨楊文科、民進黨鄭朝方、民國黨徐欣瑩的黑白分明，且頭部影像比例比較小，印刷時必須放大才能跟另外3名候選人「等大」齊觀。

照片上的葉芳棟身著粉色上衣，底部不如其他3人的白，加上膚色和其深邃五官，在印刷廠製版時他們就有發現，葉芳棟原就比較濃的眉毛變得更濃密，沒想到4個縣長候選人在選舉公報上「1」字排開後，葉芳棟果然顯得比較深、黑。但吳聲祺強調，印刷廠跟所有候選人都沒有任何關係，希望葉芳棟能釋懷，不要過多聯想。

選委會當場也請教印刷專業人士，研判是葉芳棟的原始大頭照打光度不足，導致轉印選舉公報黑白印刷時出現光度不足的問題。這狀況雖可調整亮度以改善，但會導致其他候選人的照片因光度過亮而白化、失真，所以只能依原始照片用正常的方式印製。

葉芳棟獲悉後說，他只能勉強接受，但建議選委會日後舉辦選務，可以事先提醒各候選人提供照片時要注意照片的亮度和品質。

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